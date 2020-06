Das Rätselraten geht in die letzte Runde! Seit 7 Folgen kämpfen die Kandidaten des neuen Sat.1-Formats The Mole unter der argentinischen Sonne um den Jackpot von bis zu 100.000 Euro. Dabei macht ihnen jedoch ein Verräter aus den eigenen Reihen das Leben schwer – denn der berüchtigte "Mole" versucht, die Leistung der Gruppe zu sabotieren. Die Kandidaten rätseln Woche für Woche, wer der Maulwurf sein könnte. Doch welchen Verdacht haben eigentlich die Moderatoren Alec Völkel (48) und Sascha Vollmer (48) von der Band The BossHoss?

Im Finale an diesem Mittwoch kämpfen noch Colleen Schneider, Martin Borgmeier und Yves-Len Unser um den großen Gewinn. Doch auch die beiden Moderatoren tappen immer noch im Dunkeln, erklärten sie jetzt gegenüber Bild. "Wir haben immer wieder gewechselt, hatten immer wieder einen falschen Verdacht. Die drei Finalisten sind für uns alle potenzielle 'Moles'", verriet Sascha. Ihre Prognose lautet dennoch: Zu 60 Prozent seien sie sich sicher, dass Yves der Maulwurf sei. "Er stand manchmal so heftig auf dem Schlauch, dass es fast schon zu auffällig war. Das war bei ihm immer hin und her", erinnert sich Alec an die vergangenen Challenges.

Martin und Colleen trauen sie dagegen nur zu jeweils 20 Prozent zu, die Gruppe in den vergangenen Folgen sabotiert zu haben. Trotzdem seien auch diese beiden Kandidaten verdächtig. "Colleen ist richtig schwer einzuschätzen. Sie bedient alles. Sie ist Teamplayer, aber auch das Mäuschen und zurückhaltend", beschreibt Alec die Kandidatin. Die Zuschauer dürfen also vorerst gespannt sein, welche Überraschungen der "Mole" im Finale noch bereithält.

