Conchita (29) schockte die Fans gerade mit einer überraschenden Nachricht: Die Siegerin des ESC ist HIV-positiv! Tom Neuwirth, wie der Travestie-Künstler eigentlich heißt, weiß schon länger von ihrer Erkrankung, spricht aber erst jetzt auch öffentlich darüber – und das nicht wirklich freiwillig. "Ein Exfreund droht mir, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen und ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen”, erklärte er in einem Instagram-Post.



