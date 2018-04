Steht jetzt das nächste extreme Umstyling an? Bereits zu Beginn der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel bekamen die Kandidatinnen einen neuen Look. Bei den Nachwuchsmodels Sally (17) und Zoe war die optische Veränderung besonders stark: Sie verließen den GNTM-Friseur mit kinnlangem Bob und fransigem Vokuhila-Schnitt! In der kommenden Folge wird es sogar noch radikaler für die Top Ten der Castingshow: Alle Mädels bekommen eine Glatze verpasst!

Heidi Klums (44) Schützlinge müssen dabei allerdings keine Schere an ihre Haapracht lassen – statt dessen zaubern Stylisten mit Make-up und einer hautfarbenen Kappe den Models eine Glatze. Der haarlose Look kommt beim Entscheidungs-Walk aber nicht bei allen gut an, wie ein ProSieben-Trailer verrät. Während Toni (18) meint, ihren Bruder im Spiegel zu sehen , vermisst Jennifer (23) ihre lange Mähne. Auf Afrolocken-Trägerin Julianna wartet mit dem Glatzkopf-Styling die wohl größte temporäre Verwandlung. "Ich finde es nicht so schön. Ich sehe aus wie ein Alien", sagt sie.

Während es auf den Köpfen der Nachwuchsmodels eher minimalistisch und schlicht zugeht, ist der Rest ihres Körpers in kunterbunte Klamotten gehüllt. Designer David Ferreira, der für seine extravaganten Mode-Kreationen bekannt ist, stattet die Truppe in der kommenden GNTM-Folge aus. Die Mädels werden dann plüschige, handgemachte Haute Couture-Outfits tragen. Der Portugiese kleidete in der Vergangenheit schon Sängerin Madonna (59) und Model Tyra Banks (44) ein.

Instagram / toni.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Toni in der Modelvilla in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Julianna in München

Anzeige

Tristan Fewings/Getty Images Die Designer Pedro Barbosa und David Ferreira mit Models bei der Fashion Week in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de