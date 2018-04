Die Fans von Daniela Katzenberger (31) sind in großer Sorge! Eigentlich verbreitet das Reality-Sternchen auf ihren Social-Media-Kanälen stets gute Laune. Doch seit Sonntag ist die Stimmung der Kultblondine getrübt: Sie leidet unter starken Halsschmerzen. Über Nacht hatte sich der Zustand der Promi-Mama sogar so sehr verschlechtert, dass sie sich am Montagmorgen im Krankenhaus untersuchen ließ. Die Ärzte wollten die TV-Beauty jedoch nicht wieder gehen lassen!

Eigentlich wollte Daniela in der mallorquinischen Klinik nur ihre Halsschmerzen untersuchen lassen. Doch die behandelnden Ärzte kamen zu einem anderen Ergebnis. "Ich habe gerade so einen Schock gekriegt: Ich fühle mich nicht krank außer Halsschmerzen. Aber ich habe einen Entzündungswert von 170", zeigte sich die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story entrüstet. Letztendlich musste die Katze allerdings nur für einige Stunden im Krankenhaus bleiben, um eine Infusion mit Antibiotika zu bekommen.

Zurück in den eigenen vier Wänden verordnete sich Daniela erst einmal eine Pause auf der Couch. Da kann sie sich nun gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis (50) ausruhen. Der verletzte sich am Wochenende beim Spielen mit Tochter Sophia (2) nämlich am Auge und musste deshalb ebenfalls kurzzeitig in die Klinik.

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Facebook / Lucas Cordalis Sophia und Lucas Cordalis im April 2018 auf Mallorca

