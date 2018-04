Mit ihren ausgeflippten Dance-Moves macht sie Beyoncé (36) beinahe Konkurrenz! Sängerin Adele (29) ist ein bekennender, riesengroßer Fan ihrer Musikkollegin. Als ihr Idol am Samstagabend beim Coachella Festival in den USA auftritt, hält die Britin zu Hause vor dem Fernseher nichts mehr: In Jogginghose und mit Trompete in der Hand lässt sie ihren Booty kreisen – gibt sogar superlustiges Headbanging zum Besten! Die Fans der "Hello"-Interpretin sind hellauf begeistert und klicken ihre superlustige Gefühlsexplosion schon nach wenigen Stunden über viereinhalb Millionen Mal auf Instagram.



