Gaben sie sich wirklich still und heimlich das Jawort? Im Januar hatten Gwyneth Paltrow (45) und ihr Liebster Brad Falchuk (47) offiziell bestätigt, dass sie heiraten wollen. Dabei soll der Glee-Produzent sogar schon ein Jahr zuvor um die Hand der Schauspielerin angehalten haben. Am Wochenende fand eine XXL-Verlobungsfeier mit rund 400 Gästen statt, oder war die Party vielleicht sogar die Hochzeit? Gwyneth lieferte einen neuen Hinweis, dass sie längst Brads Ehefrau sein könnte.

Auf Instagram bedankte sich die 45-Jährige bei ihrem Schatz für das grandiose Fest. Es sei ein wunderbarer Abend gewesen, um ihre Liebe zu feiern. Die Zweifachmama wurde ziemlich emotional auf ihrem Account: "Es gibt nicht genug Worte, um unsere Dankbarkeit auszudrücken. Danke an all unsere wunderbaren und lieben Freunde, die kamen, um uns zu unterstützen. Wir fühlen uns wie die glücklichsten Menschen auf diesem Planeten, weil wir euch alle in unserem Leben haben. Doch am meisten danke ich dir, Brad, für wahres Glück."

Für die "Shakespeare in Love"-Darstellerin ist beziehungsweise wird es die zweite Ehe sein. 13 Jahre lang war Gwyneth die Angetraute von Coldplay-Frontmann Chris Martin (41). Auch Brad hat schon seine Erfahrungen gesammelt: Von 1994 bis 2013 war der 47-Jährige der Gatte von TV-Produzentin Suzanne Falchuk. Aus diesen Beziehungen haben sowohl Gwyneth als auch Brad jeweils zwei Kinder.

Instagram/bradfalchuk Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk

Valerie Macon/AFP/Getty Images Brad Falchuk bei einem Event von "Scream Queens" in Hollywood

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow am Valentinstag

