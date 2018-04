Endlich hat sie ihn! Schauspielerin Eva Longoria (43) hat jetzt auch einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood. "Ein Traum ist wahr geworden. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das wirklich erleben darf", freute sich Eva auf Twitter. Bei der werdenden Mutter kullerten sogar ein paar Tränchen. Prominente Unterstützung bekam Eva unter anderem von BFF Felicity Huffmann (55). Acht lange Staffeln spielten die Ladys gemeinsam in der TV-Serie Desperate Housewives Seite an Seite.



