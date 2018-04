Marco Cerullo (29) hat schon zweimal im Fernsehen nach der großen Liebe gesucht. Erst buhlte er bei Die Bachelorette um das Herz von Jessica Paszka (28) – nur leider ohne Erfolg! Beim zweiten Anlauf versuchte der amtierende Mister Rheinland-Pfalz sein Glück in der Kuppelshow Take Me Out – und ergatterte ein Date mit der schönen Blondine Linda. Aber was wurde daraus? Im Promiflash-Interview spricht der gut aussehende Koblenzer über sein TV-Date: "Leider ist das so, sie kommt vom Bodensee. Das ist ein bisschen weiter weg. Wir schreiben ab und zu mal."



