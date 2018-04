Berühmt, und zwar gleich im Doppelpack – mit den Lochis oder den Tokio Hotel-Brüdern Bill (28) und Tom Kaulitz (28) ein erwiesenermaßen erfolgreiches Konzept. Eine, die es hingegen ganz ohne Zwilling weit geschafft hat, ist Trixi Giese (18). Bei Germany's next Topmodel schaffte sie es in diesem Jahr bisher bereits in die Top Ten – und zwar ohne Gen-Double. Oder? Auf einem aktuellen Foto der Blondine herrscht sogar Drillings-Alarm!

Tick, Trixi und Track – so könnte das neuste Instagram-Pic der 18-Jährigen heißen, auf dem die Laufstegschönheit gleich dreimal in die Kamera zu lächeln scheint. Doch bei der Bildunterschrift wird schnell klar, um wen es sich bei den zwei anderen Mädels handelt: "Ich habe euch gar nicht erzählt, dass ich Lisa und Lena (15) auf der Glowcon getroffen habe. Ich war so dankbar – diese Mädchen sind wirklich süß". Auch wenn das Nachwuchsmodel wohl offensichtlich nicht mit den Musical.ly-Stars verwandt ist, die Zwillinge könnten glatt ihre Schwestern sein, das finden auch Trixis Follower. Nur gut, dass die Pariserin mit ihrem Paillettenkleid wenigsten stilistisch aus dem Rahmen fällt.

Zwei weitere Fans hat die blonde Beauty damit auf jeden Fall schon mal auf ihrer Seite. Auch die Promiflash-Leser sehen Trixi ziemlich weit vorn im Kampf um die GNTM-Krone. Mit 13,1, % (631 Votes) landet sie auf Platz zwei im Favoriten-Ranking hinter Klaudia Giez (21) und zählt damit zu den Top-Kandidatinnen auf den Titel "Germany's next Topmodel" 2018.

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez bei GNTM 2018

