Langsam wird es ernst in Heidi Klums (44) Casting-Show! Nur noch zwölf Nachwuchs-Schönheiten kämpfen um den Titel Germany's next Topmodel. Sicher ist schon mal, dass es am kommenden Donnerstag für die Laufsteg-Beautys endlich in die Model-Villa geht und dann neue anstrengende Challenges auf die Mannequins warten. Doch welches Meeedchen hat die größten Chancen auf den Sieg? Die Promiflash-Leser haben schon jetzt eine äußerst eindeutige Meinung!

Stolze 1.066 der 4.821 abgegebenen Stimmen kann Klaudia Giez (21) auf ihrem Beliebtheitskonto verbuchen! Die Berlinerin mit der quirlig-natürlichen Art wurde zuletzt zur "Miss Topmodel" gekürt und konnte 22,1 Prozent der Zuschauer von sich überzeugen. Im Vergleich dazu weit abgeschlagen, aber mit 631 Votes und 13,1 Prozent der Stimmen ebenfalls weit oben im Ranking, ist die Pariserin Trixi Giese (18), die von Klaudia in einer Exit-Entscheidung gerettet wurde. Außerdem liegt Toni (18) weit vorn: 620 Leser, also 12,9 Prozent, glauben fest an die Stuttgarterin. Sie konnte in der vergangenen Sendung bereits den begehrten Job der Woche abgreifen.

Eher unbeliebt hat sich die selbsternannte "Gucci Gang" gemacht. Das Trio schoss unter anderem heftig gegen seine Konkurrentin Abigail – offensichtlich eine Spur zu unsympathisch für das kritische TV-Publikum: Zoe Saip sackte 308 Stimmen ein, Victoria Pavlas (19) hatte 155 gedrückte Daumen auf ihrer Seite und Sally (17) sammelte nur 96 User-Stimmen. Am weitesten abgeschlagen ist jedoch Jennifer (23) mit 68 Votes, also mageren 1,4 Prozent aller Stimmen. Sie konnte sich zwar in zwei Shoot-Outs gegen die Kandidatinnen Shari (23) und Gerda Lewis durchsetzen, aber wohl (noch) nicht in die Herzen der Castingshow-Fans posieren. Ob die Leser letztendlich recht behalten, kann donnerstags auf ProSieben ab 20:15 Uhr verfolgt werden.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / zoe.topmodel.2018 Sally und Zoe, Teilnehmerinnen bei "Germany's next Topmodel" 2018

Anzeige

Instagram / jennifer.topmodel.2018 GNTM-Kandidatinnen Shari und Jennifer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de