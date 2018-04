Sie hat wieder einen Grund zum Strahlen! Tina York (63) war eine von zwölf prominenten Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps. Während ihres Aufenthalts im australischen Busch litt die Schlagersängerin echte Höllenqualen und ging mehr als einmal an ihre körperlichen Grenzen. Doch bei ihrer Rückkehr in die Heimat wartete eine süße Überraschung auf die Musikerin – und zwar ihr Ex Dieter. Die beiden Turteltauben wollen ihrer Liebe wohl noch eine Chance geben.

2017 hatte der 67-Jährige die Ex-Dschungelcamperin verlassen. Die hat das Liebesaus nie ganz verkraftet und immer auf eine Reunion mit ihrem Schatz gehofft. Und dieser Wunsch scheint jetzt in Erfüllung gegangen zu sein. Das einstige Pärchen habe sich in den vergangenen Wochen mehrfach in Berlin getroffen und dabei habe es wohl wieder zwischen ihnen gefunkt, wie Tina im Interview mit Bild verrät: "Da haben wir gemerkt, dass unsere Gefühle füreinander immer noch da sind. Ich habe mich nie nach einem anderen Mann umgesehen, ich wollte immer meinen alten zurück."

Und auch beruflich wagt die 63-Jährige ein Comeback. Im Sommer wird Tina Teil einer Schlager-Reihe des Senders Sat.1 Gold sein und kehrt damit endlich zurück auf die Bühne. Klingt fast so, als ginge es seit dem Dschungel wieder bergauf für die "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten"-Interpretin.

MG RTL D / Stefan Menne Tina York, Dschungelcamp-Teilnehmerin

P.Hoffmann / WENN.com Tina York am Frankfurter Flughafen

MG RTL D / Arya Shirazi Schlagersängerin Tina York

