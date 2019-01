Evelyn Burdecki (30) sammelt immer mehr Sympathiepunkte! Seit Freitag ist das einstige Bachelor-Babe im Dschungelcamp – genau wie ihr Verflossener Domenico De Cicco (35). Die beiden Busch-Bewohner hatten sich im Sommer bei dem TV-Flirt-Format Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt, sich allerdings nach einigen Wochen Beziehung wieder getrennt. Der Grund: Domenico erwartete ein Kind mit seiner Ex Julia, mit der er mittlerweile auch wieder zusammen ist. Down Under trafen die beiden zum ersten Mal seit ihrer Trennung wieder aufeinander – für die Zuschauer ein echtes Highlight. Doch zu wem halten eigentlich die ehemaligen Dschungelcamper?

Bei Ich bin ein Star – holt mich hier raus! - Die Stunde danach diskutierten Sarah Knappik (32), Joey Heindle (25) und Tina York (64) über die Spannungen zwischen den beiden Ex-Turteltauben. Schlager-Star Tina bezog in der Sendung eindeutig Stellung: "Ich glaube Evelyn, ich glaube auch, dass sie sehr leidet. Für mich ist das nicht gespielt, weil auch ihre Augen traurig sind", verriet sie und fügte hinzu: "Sie war damals sehr verliebt." Ihrer Meinung nach sehe man Domenico an, dass er lüge.

Auch Model Sarah und Sänger Joey sind eindeutig Team Evelyn. Sarah glaubt aber, dass die Angelegenheit zwischen Domenico und Evelyn noch nicht erledigt ist. "Da kommt noch was, das war noch nicht alles. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Er muss sich mal entscheiden", lautete ihre Prognose.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

Frank Altmann/WENN.com Tina York beim "Kölner Treff"

Getty Images Sarah Knappig, ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin

Zick,Jochen/ActionPress Joey Heindle beim Photocall zu "Global Gladiators"

