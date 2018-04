Von einer unverschämten Talkshow-Göre zur absoluten Crème de la Crème der Musikwelt? Für Danielle Bregoli scheint diese Rechnung jetzt doch tatsächlich aufzugehen. Vor knapp zwei Jahren wurde sie mit ihrem skandalträchtigen Auftritt bei Dr. Phil über Nacht zum Netz-Star – dank tiefsinniger Weisheiten wie "Cash me ousside, how bow dah". Mittlerweile stellt Danielle ihre Wortgewandtheit allerdings als Rapperin unter Beweis und könnte schon bald einen der begehrtesten Musikpreise weltweit abstauben.

Wie Billboard nun via Twitter bekannt gab, ist Danielle unter ihrem vielsagenden Künstlernamen Bhad Barbie für einen Billboard Music Award in der Kategorie bester weiblicher Rap-Artist nominiert – gemeinsam mit Nicki Minaj (35) und Cardi B. Die Reaktionen im Netz? Gnadenlos! "Ist das ein Scherz?", "Das ist eine Beleidigung für die anderen beiden" oder "Jetzt habe ich alle Hoffnungen für den weiblichen Rap verloren", lauteten nur einige der zahlreichen Diss-Tweets.

Bei genauerer Betrachtung erscheint die zunächst überraschend wirkende Nominierung dann allerdings doch nicht mehr so weit hergeholt, schließlich zählen zu den wichtigsten Auswahlkriterien der Billboard Music Awards die Chartplatzierungen, die Anzahl der verkauften Tonträger und die Radiopräsenz eines Künstlers. Danielle alias Bhad Barbie fuhr in den vergangenen Monaten tatsächlich überall Erfolge ein – erreichte mir ihrer über 500.000 Mal verkauften Single "Hi Bich" sogar Goldstatus. Mal sehen, ob sie sich im Mai sogar gegen Nicki und Cardi durchsetzen kann.

Dimitrios Kambouris / Getty Images Nicki Minaj bei den Vogue Fashion Fund Awards

Jamie McCarthy/Getty Images Cardi B in New York

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli mit ihrer Goldauszeichnung

