Woche für Woche begeistert Moderatorin Charlotte Würdig (39) mit Tanzcoach Valentin Lusin (31) das Let's Dance-Publikum. Die Ehefrau von Sido (37) überzeugt nicht nur durch ihre tänzerische Darbietung, sondern auch mit ihren Looks. Doch schaut man sich Charlottes Outfits der vergangenen Wochen mal genauer an, fällt auf: Die Armtattoos der Norwegerin werden jedes Mal von einem Stück Stoff überdeckt. Absicht oder purer Zufall? Tanzprofi Isabel Edvardsson (35) liefert Promiflash im Interview eine mögliche Antwort: "Klar, zu manchen Outfits passt es vielleicht nicht so schön, besonders wenn man einen eleganten Tanz hat [...] Aber zu allen Tänzen, die fetziger sind, soll sie es ruhig zeigen." Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



