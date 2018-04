Startet Victoria Pavlas (19) im Netz jetzt so richtig durch? Für die Österreicherin platze in der vergangenen Woche der Germany's next Topmodel-Traum im TV. Schon nach ihrem Rauswurf schrieb sie bei Instagram: "Eines kann ich euch versichern, das war erst der Anfang meiner Karriere und ich hoffe auch weiterhin auf eure Unterstützung." Sie gründete einen YouTube-Kanal mit dem Namen "Gucci Gang TV" – ihr erstes Video wurde bereits über 100.000 Mal geklickt!



