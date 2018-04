Für Sarah Lombardi (25) beginnt ein neues, spannendes Kapitel. Die 25-Jährige meldete sich vergangene Woche nicht nur musikalisch zurück – sondern präsentierte sich auch in einem völlig anderen Look: Die DSDS-Zweite hat sich von ihrer langen Mähne getrennt! Ihre Fans feiern die kürzeren Haare – aber was sagt Sohnemann Alessio (2) dazu? "Mit der Perücke fand er es komisch. Da hat er auch zu mir gesagt: ‘Mama, wie siehst du aus?’ Er war total verwirrt", erzählt die Sängerin gegenüber Promiflash. Dazu muss man wissen: Auf den aktuellen PR-Fotos und im Musikclip ihrer Single "Genau hier" sieht man nicht die echten Haare der Kölnerin. Sarah hat sich erst danach getraut, sich endgültig von ihrer Wallemähne zu verabschieden.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de