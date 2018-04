Diese romantische Nachricht sollte eigentlich persönlich überbracht werden! Tom Beck (40) schwebt mit seiner Liebsten Chryssanthi Kavazi gerade im absoluten Liebeshimmel: Der Alarm für Cobra 11-Darsteller und die GZSZ-Schauspielerin haben sich nach drei Jahren Beziehung verlobt, wie im Januar bekannt wurde. Da die Turteltauben ihr Glück lieber privat genießen, war dabei allerdings besonders ärgerlich für sie: Der "Einstein"-Star konnte seinen Liebsten die Verlobungsnews nicht als Erster überbringen – diesen Job hatte bereits die Presse übernommen!

"Es war total doof, dass meine Familie das mit der Verlobung auch aus der Zeitung erfahren hat. Das war so nicht geplant. Ich weiß gar nicht, wer da geplaudert hat", offenbarte der Sänger leicht erzürnt in einer Folge des TV-Formats Grill den Profi, die am 22. April 2018 um 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt wird. Die frohe Botschaft über sein Liebesglück mit Chryssanthi hätte Tom seiner Verwandtschaft eindeutig lieber selbst mitgeteilt – ob die Family des 40-Jährigen dafür aber besser als die Medien über die Details der bevorstehenden Hochzeitsfeier informiert ist?

Zum großen Tag des Paares lassen sich Tom und Chryssanthi fast nichts entlocken. Die brünette Bald-Braut hat Promiflash aber trotzdem schon verraten: Das Paar gehe die Hochzeitsvorbereitungen ganz locker und entspannt an – einen konkreten Plan hätten sie noch nicht. Allerdings weiß die Influencerin eines schon genau, wie sie RTL offenbarte: Sie werde zu ihrer Heirat in keinem Prinzessinnenkleid aufkreuzen!

