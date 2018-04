Sie lassen sich trotz anstehender Hochzeit nicht stressen! Die beiden Schauspieler Tom Beck (40) und Chryssanthi Kavazi sind seit drei Jahren ein Paar. Anfang des Jahres hatte der Ex-Alarm für Cobra 11-Star seiner Liebsten einen Antrag gemacht, vermutlich im romantischen Urlaub in Thailand. Bisher gibt es für ihr Jawort zumindest offiziell keinen Termin. Tom und Chryssanthi scheinen das Thema sehr locker zu nehmen: Auch um das Brautkleid hat sich die GZSZ-Beauty laut eigener Aussage noch keinen Kopf gemacht!

Chryssanthi hat dennoch erste Vorstellungen, denn die 29-Jährige möchte ganz klassisch in Weiß heiraten. Im Interview mit RTL verriet die Laura-Weber-Darstellerin weitere Details: "Ich werde nicht aussehen wie eine Prinzessin. Bei mir ist weniger mehr!" Ihr Verlobter Tom widersprach allerdings: "Bei dir ist nicht immer weniger mehr! Du kommst auch oft in Pink", scherzte der 40-Jährige.

In puncto Dresscode muss sich das Paar für die Feier also noch einig werden. Auf sein Lieblingsteil wird Tom an seinem großen Tag wohl eher verzichten: Der Sänger ist bekennender Jogginghosenfan! Er verlasse das Haus sehr selten ohne die gemütliche Klamotte, auch Freunde sehen ihn kaum in anderen Beinbekleidungen. Für besondere Events und rote Teppiche macht der Unternehmer dann doch eine Ausnahme.

Andreas Rentz/Getty Images Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der Goldenen Kamera in Hamburg

Cinamon Red/WENN.com Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

Adam Berry/Getty Images for Porsche Tom Beck bei einem Berlinale-Event

