Im kommenden Jahr macht er wieder die Konzerthallen unsicher! Gerade erst wurde bekannt, dass Udo Lindenbergs (71) filmreifes Leben schon bald auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, da setzt die Musik-Ikone gleich noch einen drauf: Mit seinen 71 Jahren hat der Rockstar noch lange nicht genug – 2019 wird er wieder musikalisch durchs Land ziehen. Diese Details sind zum brandneuen Panik-Abenteuer bekannt!

Am 31. Mai 2019 ist es so weit: In der ÖVB Arena in Bremen wird der ersehnte Startschuss für Udos Tournee fallen. Nach dem großen Auftakt wird es noch zwölf weitere Großstadtkonzerte geben, und zwar in Frankfurt am Main, Berlin, Leipzig, Erfurt, München, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, Stuttgart, Oberhausen und Dortmund. Vorverkaufsstart ist der 20. April 2018. Die Tournee bleibt aber nicht die einzige Überraschung aus dem Hause Lindenberg.

Das Publikum wird nicht nur zu Udos alten Hits wie "Mein Ding", "Hinterm Hof" und "Plan B" mitwippen können, denn bis zur ersten Panik-Show werden sogar noch weitere Songs erscheinen. Der Rocker arbeitet gerade an brandneuen Werken, die er im Rahmen der zweiten Auflage von "MTV Unplugged" auf den Markt bringen wird.

Sascha Steinbach/Getty Images Udo Lindenberg, Musiker

Alexander Koerner/getty Images Udo Lindenberg, Sänger

Sascha Steinbach/Getty Images Udo Lindenberg beim RTL-Jahresrückblick 2016

