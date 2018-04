Von der Bühne auf die ganz große Leinwand! Udo Lindenberg (71) ist sicher einer der bekanntesten und erfolgreichsten Künstler Deutschlands, schließlich ist der Wahl-Hamburger bereits seit über 40 Jahren im Geschäft. Doch wie hat die Karriere des 71-Jährigen eigentlich angefangen und wie ist er dahin gekommen, wo er heute ist? Höhepunkte, Abstürze, einfach alle wichtigen Stationen kommen bald auf die Leinwand: Udos Leben wird verfilmt!

Die Hamburger Morgenpost gab nun erste Details über die Handlung des Films bekannt: Die Geschichte soll mit dem jungen Udo in den frühen 50er Jahren anfangen und bis ins Jahr 1973 reichen. Denn da feierte der Sänger mit dem Album "Andrea Doria" seinen großen Durchbruch. Wer in die Rolle des Panik-Rockers schlüpfen wird, ist bislang noch nicht bekannt – dafür sind andere wichtige Personalien besetzt. So übernimmt Hermine Huntgeburth die Regie in dem Streifen "Mach Dein Ding". In dieser Funktion brachte sie bereits die Filme "Effi Briest" und "Die Abenteuer des Huck Finn" auf die Leinwand. Christian Lyra und Sebastian Wehlings verfassen das Drehbuch. Keine schlechte Wahl – denn Sebastian ist Songwriter und hat bereits Lieder für Udo geschrieben.

Für viele Fans dürfte die Verfilmung des Rockstar-Lebens zum richtigen Zeitpunkt kommen. Denn im Oktober 2017 hatte das Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont" nach knapp einem Jahr seine letzte Vorstellung in Hamburg. 2011 feierte das Stück in Berlin Premiere. Anhand von Udo-Songs wurde darin die Lovestory zwischen einem Mädchen aus Ostberlin und dem West-Rockstar erzählt.

Christian Augustin / Getty Images Udo Lindenberg, Rockmusiker

Dominik Bindl/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland Christian Lyra und Sebastian Wehlings bei der "Add a Friend"-Preview in München

Alexander Koerner / Getty Images Udo Lindenberg auf der Premiere des Musicals "Hinterm Horizont" in Hamburg

