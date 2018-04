Auf Prinz Harrys (33) große Traumhochzeit fiebern auch die Promis hin! Am 19. Mai gibt der Brit-Royal seiner Liebsten Meghan Markle (36) das Jawort. Vor Ort und den heimischen Bildschirmen verfolgen unzählige Fans das Spektakel – auch die deutschen Stars und Sternchen drehen jetzt schon durch! Julian Stoeckel (31) würde am liebsten selbst stylish behütet mitfeiern. "Ich werde ausflippen, wenn ich nicht in den nächsten vier Wochen noch eine Einladung kriege. Ich will natürlich unbedingt da hin! Ich werde mir auch einen schönen Hut kaufen und werde der Meghan dann die Show stehlen", sagte der It-Boy im Promiflash-Interview.



