Süße Überraschung! Erst vor Kurzem ließ Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia (21) die Liebesbombe platzen: Sie ist in festen Händen! Felipe Simon hat das Herz des quirligen Nachwuchsmodels erobert. In ihrer Instagram-Story zeigte Klaudia jetzt wieder, wie glücklich sie mit ihrem Liebsten ist. Felipe überraschte die Rothaarige mit Blumen. "Ich habe meinen Darling getroffen. Und guckt mal, was ich bekommen habe – eine Rose", strahlte Klaudia.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de