Wie viele Geschwisterchen wird die kleine Mia Rose bekommen? Erst im November wurden Sarah (26) und Dominic Harrison (26) das erste Mal Eltern einer Tochter. Seitdem halten sie ihre Follower über all die schönen Baby-Momente auf dem Laufenden. Bei so viel Familienglück erscheint eine Harrison-Erweiterung doch gar nicht so abwegig. Im Promiflash-Interview verriet das Traumpaar: "Also eigentlich haben wir zwei Kinder gesagt, aber schauen wir mal!"



