Wer ergattert den wichtigsten Germany's next Topmodel-Job? In der kommenden Folge von Heidi Klums (44) Castingshow wird das neue Gesicht der gemeinsamen Rasierer-Sommerkampagne von Venus und Braun gesucht. Dabei hat diejenige, die vor allem ihre Beine und das Badezimmer-Utensil am besten in Szene setzt, traditionell gute Chancen, in der Sendung weit zu kommen. Die Ungeduld unter den Kandidatinnen könnte also größer kaum sein: So sehr freuen sich die Nachwuchs-Models auf die Chance, die das Casting ihnen bietet!

Besonders Jennifer (23) will sich ins Zeug legen – sie liegt in der Job-Bilanz etwas hinter ihren Konkurrentinnen zurück: "Der Job ist sehr besonders. Es ist einer der größten, den man bei 'Germany’s next Topmodel' bekommen kann", weiß sie laut einer Pressemitteilung von Foolproofed. "Das ist ein großes Katapult für einen. Im Finale war meistens das Mädchen, das den Venus-Job bekommen hat", schätzt Neu-Bobträgerin Sally (17) die Kampagne ein und hat Recht: Céline Bethmann (19) sicherte sich 2017 nicht nur die Zusammenarbeit mit Venus, sondern gewann auch den Mannequin-Contest.

Um künftig für die Haarentferner Werbung zu machen, müssen die Mädchen ihr Influencer-Talent unter Beweis stellen. In einem Video sollen sie Badeprodukte präsentieren und das Publikum begeistern. Vorab scheint bei dieser Challenge vor allem Klaudia Giez (21) gute Karten zu haben: Die Berlinerin verzeichnet momentan die meisten Follower auf ihren Social-Media-Kanälen. Wer letztlich jedoch die Nase vorn hat, entscheidet sich am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

Instagram / bethmann.celine Céline Bethmann, GNTM-Gewinnerin 2017

