Endlich wieder zu Hause! Nach ihren vielen Reisen kam Kourtney Kardashian (39) heim und feierte ihren 39. Geburtstag mit der Familie. Zusammen mit ihren drei Kindern ging sie an ihrem Ehrentag in ein Restaurant und bekam dort von Töchterchen Penelope Disick (5) sogar ein appetitliches Geburtstagsdessert überreicht. Auch die Glückwünsche ihrer anderen Familienmitglieder hatten es in sich. Neu-Mama Khloe (33) postete ein Foto von sich und Kourtney auf Instagram und schrieb dazu: "Meine Schwestern sind die ultimativen Mom-Mentoren!"



