Am vergangenen Donnerstag musste Victoria Pavlas (19) ihren Traum vom Germany's next Topmodel-Sieg begraben. Zusammen mit ihrer On-Off-BFF Zoe Saip, die es in die Top Ten schaffte, vergoss sie danach große Krokodilstränen und konnte sich fast nicht von ihr trennen. Fließt nach dem tränenreichen Abschied nun doch böses Blut? Victoria hat den Trennungsschmerz offenbar schnell überwunden –– sie wettert nun im Netz gegen ihre ehemalige Bestie!

Auf der Onlineplattform Ask ließ die Wienerin kein gutes Haar an der Blondine. "Sie soll mir mal meine Kleidung zurückgeben, die sie jeden Tag trägt, weil sie realisiert hat, dass meine Sachen gepflegter und besser aussehen als ihre", schoss die 19-Jährige gegen ihre ehemals beste Freundin. Ein User vermutete daraufhin, dass Victoria einfach nur neidisch auf Zoe sei. "Auf ihre Frisur? Auf ihre Beziehungen? [...] Auf ihre nuttige Art, sich in Clubs zu repräsentieren? Hmmm, nö", kommentierte das Ex-GNTM-Girl trocken.

Nach ihrem Castingshow-Rauswurf zeigte sich die gebürtige Österreicherin auf Social Media noch sehr selbstkritisch: "Ich weiß, manche Sachen, die ich gesagt und getan habe, waren nicht so toll, aber ich habe aus meinen Fehlern gelernt!" Glaubt, ihr, Vici und Zoe raufen sich trotz des neusten fiesen Seitenhiebs wieder zusammen? Stimmt ab!

Instagram / victoria.topmodel.2018 Thomas Hayo und Victoria Pavlas

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas

Instagram / victoria.topmodel.2018 Victoria Pavlas, Ex-GNTM-Kandidatin 2018

