Fans in Sorge um Bill Kaulitz (28): Während sein Zwillingsbruder Tom (28) zurzeit vor allem wegen seiner möglichen Romanze mit Heidi Klum (44) Schlagzeilen macht, hält der Tokio Hotel-Sänger seine Follower aus einem ganz anderen Grund in Atem. Für die beiden Brüder und ihre Bandkollegen steht eigentlich am kommenden Wochenende ein Konzert in Berlin an. Das könnte jetzt aber auf der Kippe stehen: Bill postete ein Foto – offenbar aus dem Krankenhaus!

Wird der lang ersehnte Gig der vier Magdeburger möglicherweise ausfallen? Das befürchteten viele Fans, als sie die aktuelle Instagram-Story des 28-Jährigen gesehen haben. Darin war ein Schild mit einem roten Kreuz zu sehen, auf dem "Notfallaufnahme" stand. Musste er oder eines der anderen Bandmitglieder etwa ins Krankenhaus? Bill ließ seinen Schnappschuss jedenfalls komplett unkommentiert. Auch auf die zahllosen besorgten User-Kommentare hat er bisher noch nicht geantwortet.

Für die Konzertbesucher bleibt es also spannend. Bei so manchem Fan ist die anfängliche Sorge um den Designer aber auch schon in Ärger über die lange Funkstille umgeschlagen. "Poste doch so etwas nicht, Bill. Du weißt doch, dass wir uns Sorgen machen", meldete sich eine aufgebrachte Nutzerin zu Wort.

Jason Merritt/Getty Images for Cadillac Tom und Bill Kaulitz bei der Cadillac Oscar Week Celebration in Kalifornien

Anzeige

AEDT/WENN Tokio Hotel am Brandenburger Tor

Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de