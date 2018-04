Pia Riegel (22) liefert bei Germany's next Topmodel jede Woche eine super Leistung ab. Besonders bei Fotoshootings kann das Curvymodel bei Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) punkten. Doch in der heutigen Episode fühlt die Beauty sich körperlich nicht fit. Hinter den Kulissen zieht sie sich aufs Sofa zurück. Beim Dusch-Shooting liefert sie allerdings Topleistung ab. Da stellt sich die Frage, wie schlecht geht es der Beauty wirklich?

Ihre Kolleginnen sind da geteilter Meinung. Während Jennifer (23) im ProSieben-Interview bestätigt, dass Pia sich wirklich nicht wohlfühle und an Schüttelfrost leide und sich Sorgen um ihre Mitstreiterin macht, scheint Konkurrentin Sara Leutenegger (24) eher ein wenig genervt zu sein: "Pia ist schon eine Person, die viel Aufmerksamkeit braucht, wenn es ihr nicht gut geht." Und auch die Modelmama kann keine Fiebersymptome erkennen, als sie ihr prüfend die Hand auf die Stirn legt: "Du fühlst dich nicht heiß an. Also hier fühle ich es ein bisschen aber eigentlich kaum", meint Heidi Klum.

Das Team von GNTM hat sich natürlich um die kränkelnde Kandidatin gekümmert und Fieber gemessen. Und tatsächlich hatte die Laufstegschönheit nur leicht erhöhte Temperatur. Aber ihre Stimme hörte sich ein wenig belegt an. Was meint ihr, hat Pia nur simuliert oder war sie wirklich krank? Stimmt ab!

Instagram / piariegel Pia Riegel, Kandidatin bei GNTM 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2017

Anzeige

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de