Für seine gefühlvolle Rumba gab es vergangenen Freitag bei Let's Dance stolze 28 Punkte für Comedian Thomas Hermanns (55). Gemeinsam mit Profipartnerin Regina Luca (29) tanzte er sich zum Megahit "Save The Best For The Last" von Vanessa Williams in die Herzen des Publikums. Einen besonderen Zuschauer rührte der Moderator mit seiner Performance sogar zu Tränen – seinen Lebenspartner Wolfgang Macht!

In der Tanzshow drehte sich in der vergangenen Folge alles um die 90er Jahre. Für Thomas eine ganz spezielle Zeit: "In diesem Jahrzehnt habe ich die Liebe meines Lebens gefunden, meinen Wolfgang", verriet der Gründer des Quatsch Comedy Clubs gegenüber RTL. Seit 1992 sind der Entertainer und der Unternehmer ein Paar. 2008 besiegelte das Duo ihre Beziehung schließlich im Roten Rathaus in Berlin mit einem Ring. Die Geschichte, wie die Liebe in sein Leben kam, verarbeitete der Komiker auf ungewohnt ernsthafte Weise in seinem Tanz. Nach dem Auftritt gab es sogar einen leidenschaftlichen Schmatzer für seinen Mann, dem die Situation deutlich die Tränen in die Augen trieb.

"Wir haben uns in einer Kneipe in Hamburg kennengelernt. Nicht analog, sondern mit Tresen und Bier und es hat noch gehalten", scherzte der 55-Jährige schließlich noch. Bei so viel Glück in der Liebe ist es nicht verwunderlich, dass Thomas für sein breites Lächeln bekannt ist.

AEDT/WENN.com Thomas Hermanns und Wolfgang Macht bei den European Film Awards 2015

AEDT/WENN.com Wolfgang Macht und Thomas Hermanns bei den Teddy Awards 2018

WENN.com Wolfgang Macht und Thomas Hermanns auf der Bertelsmann-Party

