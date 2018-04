Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling heißt, ist tot. Er starb heute im Alter von 28 Jahren. Laut seiner Sprecherin verstarb der DJ am Freitag in Maskat, Oman. Während die Umstände seines viel zu frühen Todes aktuell noch nicht geklärt sind, trauert die Welt um ihren verlorenen Star. Nicht nur die Fans des Ausnahmetalents bekunden ihr Beileid in den sozialen Medien, auch die ganz großen der DJ-Welt trauern um ihren geachteten Kollegen.

