Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) sind so verliebt wie eh und je! Die Fans der britischen Krone fiebern in diesen Tagen eifrig auf die Hochzeit des Paares hin. Am 19. Mai wird der Royal der ehemaligen Schauspielerin das Jawort geben. Die Vorbereitungen der Zeremonie laufen einen Monat vor dem Großereignis auf Hochtouren. Doch davon lassen sich die zukünftigen Eheleute nicht stressen – sie haben nur Augen füreinander!

In dieser Woche hatten Meghan und Harry jede Menge Termine. Im Rahmen des Commonwealth Heads of Government Meetings besuchte das Paar etliche Veranstaltungen in London. Trotz des stressigen Zeitplans genossen die beiden sichtlich die gemeinsamen Stunden. Immer wieder tauschten sie verliebte Blicke aus und schmachteten sich gegenseitig an. Zudem berührte der 33-Jährige seine Liebste ab und an zärtlich am Rücken.

Doch nicht nur mit ihren öffentlichen Gefühlsbekundungen entzückte Meghan zum wiederholten Male die Royalfans. Auch mit ihren Styles konnte sie in den vergangenen Tagen punkten. Ob im schwarzen Etuikleid kombiniert mit klassischem Dutt oder im Nadelstreifen-Ensemble und wallender Mähne: Die 36-Jährige bewies erneut, dass sie einen ausgezeichneten Modegeschmack hat!

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry im April 2018

Anzeige

YUI MOK / AFP / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry 2018 in London

Anzeige

YUI MOK/AFP/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry beim Commonwealth Youth Forum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de