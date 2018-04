Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Brenda (24) schwebt auf Wolke sieben. Ihr neuer Freund ist der türkische TV-Serien-Star und Sänger Baris Murat Yagci. Die Beziehung könnte nicht glücklicher und harmonischer sein – das hat auch einen guten Grund, wie die dunkelhaarige Schönheit verliebt berichtet. Ihr Schatz hat nämlich einen Charakterzug, den Brenda unglaublich schätzt, auch wenn andere damit ab und an ein Problem haben.

Im Interview mit der Bild erzählt die Laufsteg-Schönheit: "Baris ist ehrlich. Damit kommen viele nicht klar, aber ich schätze das sehr an ihm. Er ist superlustig. Das Gesamtpaket bei ihm stimmt einfach." Da spricht die Liebe wirklich aus jedem Satz!

Die Zehntplatzierte von 2017 und der türkische Star lernten sich via Instagram kennen und lieben. Brenda tat es Baris so sehr an, dass er sich in einen Flieger setzte und sie in Deutschland besuchte. Die Fernbeziehung könnte besser nicht laufen – die Beauty habe sogar schon seine Eltern kennengelernt. Was denkt ihr? Haltet ihr die beiden für ein absolutes Traumpaar? Stimmt ab!

Instagram / barismrtyagci Baris Murat Yagci, Model

Instagram / brendapatea Brenda mit Model Baris Murat Yagci auf der Couch

Instagram / 2017.topmodel.brenda Brenda, Ex-GNTM-Kandidatin

