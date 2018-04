Diese Laufsteg-Schönheit ist frisch verliebt! Brenda Patea (24), die im vergangenen Jahr bei Germany's next Topmodel den zehnten Platz belegt hat, hielt ihre damalige Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus. Seit die brünette Bloggerin allerdings neu vergeben ist, ist damit Schluss – das könnte auch daran liegen, dass ihr Partner in der Türkei kein Unbekannter ist: Jetzt spricht sie ganz offen darüber, wie sie den TV-Serien-Star und Sänger Baris Murat Yagci kennengelernt hat – und wie es in der Beziehung läuft!

Ganz standesgemäß für eine Beauty-Incluencerin habe es auf der Fotoplattform Instagram gefunkt – seit Januar ist Brenda kein Single mehr: "Baris hat mich dort angeschrieben und wir haben angefangen zu chatten", verriet die 24-Jährige gegenüber Bild. Nach dem schriftlichen Flirt sei der türkische Promi nach Deutschland gereist und habe seine jetzige Liebste zweimal in Berlin besucht. "Es hat ganz gut funktioniert", kommentierte die Ex-Castingshow-Kandidatin die Fernbeziehung.

Jobbedingt können sich die beiden Turteltauben nur sehr unregelmäßig sehen – manchmal auch wochenlang gar nicht. Das macht Brenda allerdings nicht allzu viel aus – sie sei sich bei ihm trotzdem sehr sicher: "Baris ist ehrlich. Damit kommen viele nicht klar, aber ich schätze das sehr an ihm. Er ist super lustig. Das Gesamtpaket bei ihm stimmt einfach." Sogar seine Eltern habe sie bereits kennengelernt – und er auch ihre. Meint ihr, dass das Model irgendwann zu ihrem Liebsten nach Istanbul ziehen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / _brendablack_ GNTM-Kandidatin Brenda

Instagram / barismrtyagci Baris Murat Yagci, Sänger und Schauspieler

Instagram / brendapatea Brenda mit Model Baris Murat Yagci auf der Couch

