Folgt nach dem Germany's next Topmodel-Aus die große Versöhnung? Zoe Saip und Victoria Pavlas (19) haben das Castingshow-Abenteuer gemeinsam als Freundinnen gestartet. Doch während der Dreharbeiten knallte es immer wieder heftig zwischen den Österreicherinnen. Nachdem Vici bereits vor einer Woche von Jurychefin Heidi Klum (44) nach Hause geschickt wurde, musste nun auch Zoe das Modelformat verlassen. Haben sich die beiden nach ihrer Niederlage vielleicht wieder angenähert?

Nachdem ihr GNTM-Exit am Donnerstagabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde, meldet sich Zoe im Instagram-Livestream bei ihren Fans. Für sie ist die Freundschaft mit Victoria ein für alle Mal beendet: "Ich möchte privat nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich habe im Nachhinein die Einzelinterviews von Victoria gesehen. Das wird nichts mehr", schließt die 18-Jährige dieses Kapitel ab. Die Worte, die ihre ehemalige BFF vor der Kamera über sie fand, haben die Blondine offenbar zu sehr verletzt.

Beruflich werden Zoe und Victoria aber noch einmal aufeinandertreffen. Am 24. Mai findet das große GNTM-Finale in Düsseldorf statt. Bei der Liveshow werden alle Kandidatinnen der diesjährigen Staffel über den Runway laufen. Was sagt ihr zum Freundschafts-Aus der beiden Nachwuchsmodels? Stimmt im Voting ab!

Instagram / saipzoe Zoe Saip, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / victoria.topmodel.2018 Victoria Pavlas und Zoe Saip

Anzeige

Instagram / zoe.topmodel.2018 Zoe Saip, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de