Sie ist ein echtes Multitalent! Larissa Marolt (25) wurde durch ihre Teilnahme beim Castingformat Germany's next Topmodel im Jahr 2009 bekannt. Sie schaffte es damals auf den achten Platz. Trotzdem feierte sie nach ihrem Exit große Erfolge als Model und startete auch als Schauspielerin durch. Seit Herbst 2017 ist sie Teil des Sturm der Liebe-Casts. Doch nun hat sie ein weiteres Projekt an Land gezogen. Steigt sie also bald aus der Serie aus?

Wie die Bunte berichtet, wird die schöne Österreicherin kommenden Herbst bei den Potsdamer Festspielen mitwirken. Auf der "Jedermann"-Bühne wird sie an der Seite von GZSZ-Star Wolfgang Bahro (57) und Schauspielkollegin Eva Habermann (42) eine Rolle im Theaterstück "Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes" übernehmen. Zwar ist dieses Engagement zeitlich begrenzt – denn es wird nur acht Vorstellungen geben – doch in der Soap wird sie bestimmt etwas kürzertreten müssen.

Ob sie ihre Rolle als Ärztin Alicia Lindbergh gänzlich an den Nagel hängt oder sich vielleicht nur eine kurze Auszeit von den Dreharbeiten nimmt, bleibt abzuwarten. Larissa selbst hüllt sie bezüglich ihres neuen Jobs nämlich bislang in Schweigen.

Peter Michael Dills/GettyImages Model Larissa Marolt

Anzeige

ARD/Christof Arnold Viktor (Sebastian Fischer) und Alicia (Larissa Marolt) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Becher/WENN.com Larissa Marolt in der NDR Talkshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de