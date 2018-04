So lange wie er ist niemand dabei. 2018 läuft bereits die 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" und Dieter Bohlen (64) bewertet auch im 16. Jahr die Leistung der Nachwuchssänger. 29 andere Juroren, skurrile Talente, wahre Stimmgewalten und natürlich immer wieder Kult-Dauerkandidat Menderes (33): Dieter hat in seiner DSDS-Zeit so einiges erlebt. Doch was ist eigentlich sein ganz persönliches Highlight?

Im Interview mit RTL erinnerte sich der 64-Jährige vor allem an drei Sieger und eine Finalistin zurück: "Mark Medlock (39) war eine tolle Sache, Beatrice Egli (29) war prima. Alexander Klaws (34) fand ich prima damals, natürlich mit Juliette Schoppmann (38)." Kein Wunder, dass der Musikproduzent besonders stolz auf diese Teilnehmer ist. Für Alexander hat er 2003 die Single "Take Me Tonight" komponiert. Die Zusammenarbeit mit Schützling Mark war ab 2007 ebenfalls erfolgreich, genauso wie mit Schlagersternchen Beatrice aus der zehnten Staffel. Juliette, die Zweitplatzierte 2002, holte er als Vocalcoach in diesem Jahr in die Show.

Aber nicht nur der Pop-Titan denkt gerne zurück, auch die diesjährigen Mit-Coaches haben ihre persönlichen Höhepunkte verraten. Für Dieters Sitznachbar Mousse T. (51) sind es ebenfalls die Kandidaten, die DSDS ausmachen. Carolin Niemczyk (27) ist Fan der ersten Stunde: "Als die erste Staffel lief, war ich zwölf Jahre alt, als Juliette und Alexander angetreten sind. Da habe ich das schon verfolgt." Und für ihre Kollegin Ella Endlich (33) sind es die Urgesteine, die irgendwie immer noch präsent sind, vor allem der "schräge Vogel" Daniel Küblböck (32). Welcher Sieger ist euer Favorit? Stimmt ab!

WENN; Andreas Rentz/Getty Images; Becher/WENN.com Mark Medlock, Beatrice Egli und Alexander Klaws, DSDS-Gewinner

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann und Alexander Klaws

RTL / S. Gregorowius Daniel Küblböck bei DSDS

