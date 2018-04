Für Zoe Saip ist der Traum von Germany's next Topmodel zerplatzt. Schlechte Leistung beim Los Angeles-Fotoshooting, kein Erfolg beim Casting für die Rasierer-Sommerkampagne von Venus und Braun sowie ein enttäuschender Walk auf dem Laufsteg: Die Österreicherin hatte einfach keine gute Woche. Trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen und schmiedet fleißig Zukunftspläne: Zoe will in die Fußstapfen von Heidi Klum (44) treten!

In einem Instagram-Livestream erzählte die Wienerin von ihrem großen Ziel. "Ich möchte auf jeden Fall weiter modeln. Ich möchte versuchen, in der Szene Fuß zu fassen. Natürlich ist es mein Traum, für Victoria's Secret zu laufen", sagte sie. Zu den aktuellen Victoria-Engeln gehören unter anderem Bella Hadid (21) und Adriana Lima (36). Doch Zoe hat andere Lieblinge: Sie schaut zu den Models Josephine Skriver (25), Taylor Hill (22) und Romee Strijd (22) auf.

Das Dessouslabel Victoria's Secret gehört in der Model-Branche zu den begehrtesten Auftraggebern. Laufsteg-Schönheiten wie Heidi, Gisele Bündchen (37) oder Tyra Banks (44) wurden durch Auftritte für die Unterwäsche-Firma zu Topstars. Ein Model-Job für das prominente Label gleich in der Branche fast einem Ritterschlag.

Fred Dufour/AFP/Getty Images Taylor Hill bei der Show von Victoria's Secret in Shanghai

Theo Wargo/Getty Images for Victoria's Secret Josephine Skriver bei einer Show von Victoria's Secret in Shanghai, China

Bryan Bedder / Getty Images Heidi Klum bei der Victoria's Secret-Show 2009

