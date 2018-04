Er bekommt einfach nicht genug vom Fantasy-Genre! Acht Jahre lang spielte Ian Somerhalder (39) in der Serie The Vampire Diaries den attraktiven Vampir Damon Salvatore. Mit seiner Rolle als schelmischer, gewitzter und nach Liebe strebender Blutsauger brachte er weibliche Fans rund um den Globus um den Verstand. Auch ein Jahr nach der finalen Episode der Erfolgsserie scheint Ian von den mystischen Wesen nicht loszukommen: In seiner neuen Serie dreht sich ebenfalls alles um Vampire!

Nach Angaben des Hollywood Reporters wird sich Ian als Professor Dr. Luther Swann in der neuen Netflix-Produktion "V-Wars" ganz mit dem Mysterium Vampirismus beschäftigen. Der beste Freund seiner Serienfigur hatte sich zuvor in einen blutrünstigen Sauger verwandelt. Während Luther versucht, hinter das Geheimnis dieser ominösen "Krankheit" zu kommen, werden immer mehr Menschen zu Vampiren – und ausgerechnet sein Buddy Michael wird deren mächtiger Anführer.

Seine schauspielerischen Fähigkeiten setzt Ian seit 2004 immer wieder in erfolgreichen Serien ein. Bevor er die "Vampire Diaries"-Fans mit seinem Charme um den Finger wickelte, stand der Vater einer kleinen Tochter bereits für die Survival-Reihe "Lost" vor der Kamera. Was meint ihr, ober er mit "V-Wars" an alte Erfolge anknüpfen kann? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Frederick M. Brown/Getty Images Paul Wesley, Nina Dobrev und Ian Somerhalder

Anzeige

Instagram / Iansomerhalder Ian Somerhalder, Schauspieler

Anzeige

Frederick M. Brown / Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei der ELLE's Annual Women in Hollywood Celebration

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de