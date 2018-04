Seine Musik ist alles, was den Fans von ihm geblieben ist. Star-DJ Avicii (✝28) stirbt am Freitag – ein großer Schock für die Musikwelt! 2016 zog sich der Musiker wegen gesundheitlicher Probleme aus dem Live-Geschäft zurück. Im Laufe seiner Karriere hat der schwedische Elektrokünstler mehrere Hits gelandet. Sein großer Durchbruch gelang ihm 2011 mit dem Track "Levels". Danach folgten Nummer-Eins-Hits wie "Wake Me Up" oder "Hey Brother". Der letzte erfolgreiche Song vor seinem Tod war wohl "Without You".



