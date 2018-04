Zoe Saip war die Krawallnudel in der aktuellen Staffel Germany's next Topmodel. Jetzt musste sie als Erste der Top-Ten-Kandidatinnen Los Angeles verlassen. Modelmama Heidi Klum (44) fand die Wienerin im Vergleich zu den anderen Mädels zu schwach. Bei denen machte sich die Blondine oftmals unbeliebt, weil sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Das bereut Zoe kein Stück, wie sie nach ihrem Abgang mitteilte.

In einem Facebook-Livestream auf der offiziellen Seite der Show plauderte sie aus dem Nähkästchen. "Ich bereue mein Verhalten nicht, ich stehe dazu, wie ich bin. Ich bin halt einfach ein Mensch, der ein riesengroßes Mundwerk manchmal hat und der sagt, was er denkt", erzählte Zoe. Und das hat für sie auch einen wichtigen Grund: "Warum sollte ich es nicht so machen? Ich finde es wichtig, dass jemand ehrlich ist."

Gewohnt ehrlich ist Zoe dann aber auch zu sich selbst. "Je weniger Mädchen im Wettbewerb sind, desto strenger muss die Jury sein. Deshalb ist es wichtig, dass man sich keine Fehler mehr erlaubt", berichtete sie der Mitteldeutschen Zeitung. Was haltet ihr von Zoes Einstellung? Stimmt ab!

Instagram / zoe.topmodel.2018 Sally und Zoe, GNTM-Kandidatinnen 2018

Instagram / zoe_topmodel_2018 Klaudia Giez und Zoe Saip, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / saipzoe Zoe Saip, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2018

