Mac Miller (26) und Ariana Grande (24) gehören zu den Traumpaaren der internationalen Musikbranche. Auf ihren Social-Media-Profilen lassen sie ihre Fans auch des Öfteren an schnuckeligen Couple-Fotos teilhaben – die zwei Turteltauben sah man dort auch schon total verliebt beim Knutschen. Jetzt richtet die Sängerin rührende Zeilen an ihren Traumprinzen. Ist dieses süße Liebesgeständnis etwas der Beweis für eine Verlobung bei den beiden?

In ihrer Instagram-Story schreibt sie zu einem Schnappschuss der zwei: "Mein verdammtes Baby! Danke, dass du immer an meiner Seite bist! Ich werde immer bei dir sein. Lass uns das Leben feiern." Wow, das klingt fast danach, als würden bald die Hochzeitsglocken für die Musikstars läuten! Seit einiger Zeit kursiert eh schon das Gerücht, dass sie sich verlobt hätten – ausgelöst wurden die Spekulationen durch einen riesigen Klunker an Arianas Finger. Bisher haben sie diese Vermutung aber noch nicht bestätigt.

Vielleicht möchte die 24-Jährige ihrem Schatz auch für seine Hilfe in ihrer schweren Zeit nach dem Horror-Auftritt in England danken. Am 22. Mai 2017 riss ein Terrorist auf ihrem Konzert in Manchester viele junge Fans in den Tod.

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

Frederick M. Brown/Getty Images Ariana Grande bei den American Music Awards 2016

Getty Images Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

