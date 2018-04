Trotz ihres zarten Alters hat sie schon eine beeindruckende Karriere hingelegt! Die 16-jährige Emily Kusche (16) geht zwar noch zur Schule. Trotzdem ist sie nebenbei auch ziemlich erfolgreich als Schauspielerin tätig. Rein optisch hätte die hübsche Brünette auch alle Voraussetzungen, um eine Laufbahn als Model einzuschlagen. Sich bei einem Castingformat wie Germany's next Topmodel zu bewerben, käme für die Berlinerin aber definitiv nicht infrage.

Emily verfolgt die Sendung nicht regelmäßig, doch schaltet schon hin und wieder mal ein. Dass die Kandidatinnen teilweise nicht viel älter als sie sind, ist für die Beauty eine echte Überraschung. "Wenn ich es mal sehe und dann lese, die ist erst 16, dann frage ich mich immer, wie ist die dahin gekommen. Also es wäre für mich nichts, aber ich finde es auch echt überraschend, wie die jungen Mädchen sich in so einem TV-Format präsentieren", verrät die Darstellerin im Promiflash-Interview. Sie wird vorerst also doch bei der Schauspielerei bleiben.

In ihrem aktuellen Kinofilm, dem Actionthriller "Steig. Nicht. Aus." spielt Emily die Tochter von Wotan Wilke Möhring (50). Eigentlich will der Familienvater seine beiden Kinder nur zur Schule bringen. Doch dann erhält er einen Anruf: In seinem Auto ist eine Bombe, die hochgeht, sobald einer der Insassen aussteigt. Der Film läuft seit dem 12. April in den deutschen Kinos.

Instagram / thomashayo Team Schwarz und Team Weiß von GNTM

Splash News Emily Kusche, "Tigermilch"-Star

Splash News Hannah Herzsprung, Wotan Wilke Möhring, Christiane Paul und Emily Kusche

