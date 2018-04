Führt die Klamottenfrage jetzt zum Streit? Leonard Freier (33) wird im Juni seine Freundin Caona heiraten. Erst vor einigen Wochen hielt der Ex-Bachelor um die Hand seiner Liebsten im Disneyland Paris an. Bei der Lokalität und dem Brautkleid sind die zwei sich schon einig, doch der Anzug für den Bräutigam könnte noch zur Zerreißprobe werden, wie Leonard im Promiflash-Interview erzählte: "Ich hab eine vage Vorstellung, aber ich glaube, das Problem ist, die deckt sich mit Caonas Vorstellung so überhaupt nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de