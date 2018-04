Wie dieser Klunker funkelt! Pünktlich zu ihrem 24. Geburtstag Ende Dezember erlebte Sängerin Meghan Trainor (24) wohl einen der romantischsten Tage ihres Lebens. Ihr Schatz Daryl Sabara (25) machte ihr einen Heiratsantrag! Nach fast zwei Jahren Beziehung will das Promi-Couple nun den nächsten Schritt wagen: den Gang vor den Traualtar! Auf einer Fimpremiere hatten die Turteltauben diese Woche ihren ersten Auftritt als Eheleute in spe – und Meghan präsentierte auf dem Event stolz ihren Verlobungsring!

Bei der "I Feel Pretty"-Premiere in Los Angeles schritten die "All About That Bass"-Interpretin und der "Spy Kids"-Star megaverliebt über den roten Teppich und lächelten in die Kameras. Nur eine Sache übertraf das Strahlen der Heiratswilligen: Meghans Klunker, den sie von Daryl als Zeichen seiner Liebe erhalten hatte und den Fotografen vor die Linsen hielt. Ihr Verlobter wiederum konnte gar nicht die Finger von seiner Liebsten lassen.

Seine Verbundenheit demonstrierte das baldige Brautpaar ebenfalls mit seiner Garderobe: Beide trugen auf dem Red Carpet ein schwarzweißes Outfit. Meghan strahlte in einem eleganten Ensemble bestehend aus einem weißen Oberteil und einem langen schwarzen Rock. Daryl erschien in einem schwarzen Anzug, mit dem er lässig ein weißes T-Shirt kombiniert hatte.

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor

FayesVision / WENN.com Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Premire von "I Feel Pretty" in Los Angeles

Brian To / WENN.com Daryl Sabara, Schauspieler

