Wie romantisch! Seit Mitte 2016 schweben Meghan Trainor (24) und "Spy Kids"-Darsteller Daryl Sabara (25) im siebten Himmel. Immer wieder teilen die beiden süße Pärchenfotos mit ihren Fans. Jetzt ließ die "All About That Bass"-Sängerin ihre Anhänger sogar an ihrem Heiratsantrag teilhaben!