Noch ein Enkelkind für Carole (63) und Michael Middleton (68)! Nicht nur die hochschwangere Herzogin Kate (36) schwebt im zukünftigen Mama-Glück, sondern auch ihre jüngere Schwester Pippa Middleton (34). Vor einem Jahr hatte die Autorin ihren Schatz James Matthews (42) in einer romantischen Zeremonie geheiratet. Seit der Hochzeit im Mai 2017 ranken sich immer wieder Gerüchte um Nachwuchs – die Spekulationen haben jetzt ein Ende: Denn Pippa soll zum ersten Mal Mutter werden!

Laut Informationen von The Sun, seien die werdenden Eltern überglücklich. Die 34-Jährige sei aber erst am Anfang ihrer Schwangerschaft, in der vergangenen Woche habe sie die Untersuchungen in der zwölften Woche gehabt. Die kritischen drei Monate sind damit vorbei, sicherlich auch ein Grund, warum die Baby-News am Wochenende öffentlich wird.

Pippas Familienmitglieder sollen bereits informiert sein. Der Vater in spe, James, habe die Nachricht als erstes erfahren. Er sei ebenfalls total aus dem Häuschen. Pippa habe es ihrer berühmten Schwester Kate als zweite Person erzählt, die sich ebenfalls sehr gefreut haben soll. Glaubt ihr, dass es ein Mädchen oder ein Junge wird? Stimmt ab!

