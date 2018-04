Er hat es allen gezeigt! Saki schwitzte bei The Biggest Loser für sein neues Leben – und das mit Erfolg: Der Nürnberger nahm unglaubliche 94,5 Kilogramm ab! Bereits in der Auftaktfolge der Sat.1-Abnehm-Show sprach Saki über die traurigen Gründe für sein starkes Übergewicht. Er musste in der Vergangenheit schlimme Schicksalsschläge verkraften: "Vor 20 Jahren, das war 1997, da hatte ich einen schweren Autounfall, der fast tödlich war. Paar Jahre später war meine Frau schwanger, leider hat sie das Kind verloren", erzählte er.



