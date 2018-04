Es war die Schocknachricht der vergangenen Woche: Der schwedische Starproduzent und DJ Avicii (✝28) verstarb aus bisher noch unbekannten Gründen während seines Urlaubs im Oman. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sich der Musiker auf dem Höhepunkt seines Erfolgs aus gesundheitlichen Gründen aus dem Business zurückgezogen. Das Vermögen des EDM-Stars war dennoch beträchtlich: Doch wer wird das Erbe des Musikers nun antreten?

Wie das Vermögensmagazin berichtet, verfügte Avicii über ein geschätztes Gesamtvermögen von rund 75 Millionen Euro. Diese enorme Summe häufte der Schwede vor allem durch seine unzähligen Konzerte und Shows an: Pro Auftritt kassierte der DJ bis zu 450.000 Euro. Über beinahe zehn Jahre hinweg verdiente er so um die 16 Millionen Euro im Jahr. Weil der Künstler weder eine Ehepartnerin, noch Kinder oder ein Testament hat, wird der gesamte Reichtum des Blondschopfs nun aller Wahrscheinlichkeit nach an seine drei Geschwister und seine Mutter gehen.

Die unzähligen Auftritte machten den 28-Jährigen allerdings auch zunehmend kaputt. Für einen Insider aus der Veranstalterszene ist zumindest klar, was den frühen Tod des Musikers verursacht hat: "Er war selten wirklich fit [...] Einmal hab ich erlebt, wie er auf die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes gekrochen ist."

