Der Geburts-Countdown hat offiziell begonnen! Herzogin Kate (36) ist hochschwanger: Sie und ihr Gatte Prinz William (35) erwarten nach ihren ersten zwei Sprösslingen Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (2) ihr drittes Kind. Nicht nur die werdenden Eltern selbst, sondern auch die Royal-Fans sind in freudiger Erwartung, schließlich war der Geburtstermin für April vorhergesagt. Nun ist es tatsächlich soweit: Kate liegt in den Wehen! Ob ihr Nachwuchs noch heute das Licht der Welt erblickt?

Laut eines offiziellen Statements des Königshauses sind die werdenden Eltern heute Morgen die kurze Strecke von ihrer Wohnung im Kensington Palace zum Londoner St. Mary's Hospital gefahren. Dort wird die 36-Jährige ihr Kind auf der exklusiven Entbindungsstation Lindo Wing gebären. In dem Trakt kamen bereits George und Charlotte zur Welt. Eventuell können die beiden Mini-Royals schon heute ein Schwesterchen oder ein Brüderchen in die Arme schließen. Der Königspalast bestätigte via Twitter, dass Kate in der Anfangsphase der Wehen liegt.

Pech für die Fans: Obwohl bereits zahlreiche Anhänger der royalen Familie vor dem Krankenhaus campieren, konnten sie keinen Blick auf die Dreifach-Eltern in spe erhaschen. Für Kate und William wurde extra für die Anreise ein Parkplatz gesperrt. Glaubt ihr, dass das Kind noch heute auf die Welt kommt? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Scott Heavey/Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz George

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William in Bucklebury

Eamonn M. McCormack/Getty Images Herzogin Kate in London, März 2018

