Dwayne "The Rock" Johnson (45) schwebt im absoluten Papaglück! Gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Lauren Hashian (33) hat der Schauspieler bereits eine gemeinsame Tochter: Immer wieder entzückt die kleine Jasmine Johnson nicht nur ihre berühmten Eltern, sondern auch die Millionen Follower des muskelbepackten Kinostars. Nun bekommt der niedliche Promispross jedoch mächtig Konkurrenz: Dwayne ist jetzt nämlich wieder Vater eines zuckersüßen Mädchens geworden!

Voller Stolz präsentiert Dwayne seinen Instagram-Followern seine jüngste Tochter. Ganz behutsam hält er das kleine Mädchen in seinen starken Armen und kann sein Glück immer noch nicht fassen. "Ich bin so gesegnet, noch ein starkes Mädchen in die Welt gesetzt zu haben. Lauren hat unsere kleine Tiana Gia Johnson wie ein Rockstar zur Welt gebracht. Nach dieser Geburt kann ich kaum in Worte fassen, wie viel Glück, Respekt und Bewunderung ich für Lauren habe", versucht er, sein Gefühlschaos zum Ausdruck zu bringen.

Auch für seine jüngste Tochter hat Dwayne eine ganz besondere Botschaft: "Tiana Gia, ich werde dich immer lieben, beschützen, begleiten und zum Lachen bringen. Ach, und noch etwas: Du wirst es lieben, in Papas Pick-up zu fahren", macht er seinem Kind eine flammende Liebeserklärung. Für Dwayne ist es bereits die dritte Tochter: Aus seiner Ehe mit Dany Garcia (49) ging die mittlerweile 16-jährige Simone hervor.

